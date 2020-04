Kogel ’ketst’ op borstimplantaat; vrouw overleeft schietpartij

Volgens een verschillende media liep de vrouw op straat toen zij plots een scherpe pijn en een soort hitte in haar borst voelde en zag dat ze bloedde. Zij bleek een schotwond te hebben.

Zij werd daarop in een kliniek behandeld, waar de implantaten werden verwijderd. Volgens de behandelend artsen lijdt het geen twijfel dat het implantaat in de linkerborst de vrouw heeft gered. De kogelbaan is er duidelijk zichtbaar, maar de kogel werd er niet in aangetroffen. Die bleek in het rechterimplantaat te zitten, dat door de inslag ondersteboven was komen te zitten. De vrouw hield er slechts een gebroken rib aan over. Dit gebeurde in 2018.

Volgens dokter Giancarlo McEvenue, die de afgelopen dagen over het geval publiceerde in het medisch vaktijdschrift SAGE Journals, was de patiënte opmerkelijk monter. „Zij had alleen een ingangswond links in de borst.” Zonder het implantaat zou de kogel haar hart hebben geraakt, is zijn conclusie. „Het implantaat heeft meer dan waarschijnlijk haar leven gered.”

De kogel is aan de politie overhandigd voor verder onderzoek. De schutter is nog voortvluchtig.

Er zouden slechts vijf gevallen gedocumenteerd zijn waarin borstimplantaten kogels zouden hebben afgeweerd. In drie gevallen zou daardoor het leven van het slachtoffer zijn gered. En dus, concludeert dr McEvenue: „Borstimplantaten kunnen inderdaad levens redden.”