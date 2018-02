Minister: 2000 rechercheurs erbij wel erg veel

De minister reageert op een ontluisterend rapport van de Nederlandse Politiebond (NPB) dat De Telegraaf vanochtend onthulde. Rechercheurs klagen daarin over capaciteitstekort waardoor menig zaak op de plank blijft liggen.

„Ik het er wel mee eens dat er meer capaciteit bij moet”, zegt Grapperhaus. Hij vindt 2.000 wel een ’erg hoog aantal’.

De minister zegt dat hij er al mee bezig is om extra capaciteit te regelen. Dit jaar trekt het kabinet in elk geval 100 miljoen extra uit voor de politie, dat wordt jaarlijks 267 miljoen extra. Ook voor de bestrijding van georganiseerde criminaliteit is extra geld: eenmalig 100 miljoen. „Ik weet dat er om meer wordt gevraagd, maar laten we eerst hiermee aan de slag.”

Honderden ondervraagde rechercheurs doen in het rapport van de NPB schattingen, op basis van hun ervaringen, van de aangiftebereidheid en van hoeveel zaken er opgelost kunnen worden. Zo zou volgens de rechercheurs slechts 1 op de 9 criminele groepen aangepakt kunnen worden met de huidige middelen. Grapperhaus wil die beweringen niet direct overnemen, hij ziet namelijk ook andere cijfers daarover, maar wil die cijfers gaan bekijken.

Dat Nederland een narcostaat begint te worden vanwege de slechte aanpak van georganiseerde misdaad, zoals de rechercheurs zeggen, daar wil Grapperhaus niet aan. Hij ziet dat er veel dingen wél goed gaan. „Ik snap ook wel dat het de rol van bonden is om vooral te benadrukken dat dingen nog niet goed genoeg zijn.” Maar de aanpak van criminaliteit kan nu al het cijfer 8,5 krijgen, vindt Grapperhaus, maar hij wil dat - net als de bonden - naar een 10 brengen.

Tweede Kamerleden zijn geschrokken van de noodkreet van de rechercheurs. Er komt een Kamerdebat over het rapport.