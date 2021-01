Nauwkeurige spuiten: België heeft 70.000 extra inentingen

Lege ampullen met het coronavaccin. Ⓒ ANP / HH

BRUSSEL - Belgische zorgverleners kunnen veel meer mensen inenten tegen het coronavirus dankzij het gebruik van zeer nauwkeurige spuiten. Hoewel een flacon van het Pfizer-vaccin volgens de bijsluiter goed is voor vijf prikken, lukt het in België volgens lokale media in vrijwel alle gevallen om ook een zesde dosis uit het flesje te halen.