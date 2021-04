’Zoon eet eigen moeder op en voert haar aan de hond’

De destijds 26-jarige Alberto Sánchez Gómez werd volgens de BBC al in 2019 gearresteerd na een politie-inval. In het huis werden overal en nergens, soms bewaard in plastic containers, lichaamsdelen gevonden. De gruwelijke details werden deze week tijdens de rechtszaak duidelijk. Zo stonden sommige lichaamsdelen klaar om gekookt te worden.

De man stelde in de rechtbank in Madrid dat hij zich niets kan herinneren van het vermeende kannibalisme. Hij zou kampen met een persoonlijkheidsstoornis en drugsproblemen. Eerder bekende hij wél mensenvlees op te hebben gegeten, of hij gaf het aan de hond.

Volgens Spaanse media heeft Gómez al eerder met de politie te maken gehad vanwege geweld tegen zijn moeder. De huidige rechtszaak loopt nog verder.