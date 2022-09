Lichamen van Nederlandse walvisvaarders Spitsbergen dreigen te gaan ontbinden door opwarming aarde

De walvisvaarders van de Noordsche Compagnie hadden een nederzetting, genaamd Smeerenburg, op het eiland Amsterdam. En daar liggen Nederlandse walvisvaarders al die tijd begraven. Door de permafrost, een permanent bevroren ondergrond, werden deze lichamen juist zo goed bewaard. Maar voor hoelang nog? De temperatuur op Spitsbergen is sinds de jaren 70 met vier graden gestegen. Deze laag zakt door de opwarming van de aarde echter steeds verder weg.

In 1979 gingen onderzoekers van de Rijksuniversiteit van Groningen op een grote expeditie. Toen bleek na het openen van 50 graven dat zowel de botten als de kleren ontzettend goed bewaard waren gebleven. Door de vondst van de kleren kregen onderzoekers een beter beeld over wat voor kleren gewone mensen in die tijd droegen. Dat bleken meerdere lagen ‘gewone’ Nederlandse kledij te zijn.

Maarten Loonen, hoofddocent arctische ecologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen, zegt tegen VRT dat starten met het opgraven van de kisten niet voor de hand ligt: ,,Daar houden archeologen niet van.” Wat in de bodem zit en goed bewaard blijft, kan daar beter blijven zitten, beredeneert hij. Door de opwarming wordt het echter wel ingewikkeld. ,,Wat we nu van plan zijn, is teruggaan naar Spitsbergen en nog een paar keer de permafrost opmeten om precies te weten wat daarmee aan de hand is. We overleggen ondertussen ook met de gouverneur van Spitsbergen over hoe we hier moeten mee omgaan. Het is bijna een ethische discussie”, aldus Loonen.