Oud-topman in zorg moet bijna 2 miljoen terugbetalen aan Staat

Zorgbestuurder Darryl N. (39)

ROTTERDAM - De voormalige bestuurder van de zorginstelling Zorg Stichting Vivence (ZSV) en zijn partner moeten in totaal 1.945.393 euro betalen aan de schatkist. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam woensdag bepaald tijdens de behandeling van een ontnemingsvordering. Het vonnis is conform de eis van het Openbaar Ministerie eerder op de dag.