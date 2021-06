Samsom: biomassa blijft nodig

Actievoerders trokken dinsdag naar Brussel om bij Diederik Samsom, kabinetschef van Timmermans, ruim 200.000 handtekeningen van bezorgde Europeanen af te leveren. De petitie krijgt steun van 120 organisaties uit meerdere landen en roept op om af te rekenen met deze vorm van ’groene’ energie en om de klimaatmiljarden te gebruiken voor andere CO2-vriendelijke bronnen en energiebesparing.

Maar het ziet er voorlopig niet naar uit dat het doek gaat vallen voor de houtverbranding waar mensen in onder andere de Baltische staten hun brood mee verdienen. „Biomassa blijft een rol spelen in het toekomstige energiesysteem”, reageert Samsom. „Bossen in Europa hebben wel onze steun nodig. Er is nu te weinig bos en een groot deel wordt slecht beheerd.”

De EU-klimaatadviseur ziet vooral heil in een ’duurzame manier’ van bosbeheer. „Een manier die goed is voor biodiversiteit en die ons hout geeft dat nodig is in andere delen van de economie”, zegt Samsom. „De petitie stelt dat de subsidies nu een te sterke prikkel geven om hele bomen te verbranden. Daar zullen we zorgvuldig naar kijken.”

Teleurstelling

De Nederlandse Fenna Swart, voorzitter van het Comité Schone Lucht, was aanwezig bij de overhandiging in het hoofdkwartier van de Europese Commissie.

„Ik ben teleurgesteld”, zegt ze na afloop. „Samsom draaide er heel erg omheen.” De boodschap om door te gaan met biomassa met meer ’duurzaamheidscriteria’ is niet wat Swart voor ogen heeft: „We moeten geen bomen willen verbranden. Het is onzin en niet nodig voor het halen van de klimaatdoelen.”

De actievoerders uit verschillende landen zijn niet van plan om de strijdbijl te begraven. Ze willen na Timmermans het vizier richten op het Europees Parlement. „Wij gaan niet weg”, zegt Swart. „Het is niet de vraag of we ermee gaan stoppen, maar wanneer.”