Agentes en geliefden Meyke en Julie door coronacrisis gescheiden

Julie heeft vakantie en is naar Meyke in Nederland gekomen als het besluit valt. De grens tussen België en Nederland gaat dicht.

Alleen als het strikt noodzakelijk is mogen mensen nog de grens over. Het zijn spannende dagen voor Julie en Meyke. En dan moet Julie weer aan het werk in Antwerpen.

Dat de twee hun werk inmiddels toch weer hebben opgepakt is geen verrassing. Beiden voelen sterk de verantwoordelijkheid om juist nu voor anderen klaar te staan. Ook al betekent dat, dat ze het voorlopig zonder elkaar moeten stellen.

Hun verhaal staat symbool voor heel veel andere mensen die op dit moment ook moeten inleveren om klaar te kunnen staan voor anderen, zoals mensen in de zorg of in andere vitale beroepen. Als een inspiratie voor die anderen vertellen Meyke en Julie daarom in De Politiepodcast over de lastige dagen voor hun afscheid.