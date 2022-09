Rutte sorteert voor op excuses voor slavernij tijdens bezoek aan Suriname

Rutte vertelt aan de oever van de Surinamerivier dat zijn opvatting over het slavernijverleden onlangs is veranderd. „Dat is bij mij echt veranderd, onder meer door de hele discussie die is ontstaan rond de Black Lives Matter-beweging. Daardoor ben ik er zelf wel echt anders over gaan denken.”

Het kabinet lijkt volgend jaar een standpunt te willen innemen, als de afschaffing van slavernij na 150 jaar wordt herdacht. Uit zijn woorden valt op te maken dat hij zelf neigt naar excuses. „Volgend jaar is de afschaffing daarvan 150 jaar geleden. Dat zijn gigantische onderwerpen, daar moeten we over praten. Dat zijn de gesprekken die wij voeren, zeker gezien het feit dat er een belangrijk jaar aankomt.”

Onvoltooid hoofdstuk

Volgens de premier is er nu sprake van een onvoltooid hoofdstuk. „Het is te makkelijk om te zeggen: dat is lang geleden. Het gaat om 150 jaar geleden, dat betekent dat verhalen in families doorgaan als een onvoltooid verleden tijd, niet als een voltooid verleden tijd. Ook al leeft er niemand meer uit die tijd, het is wel degelijk nog een onvoltooid hoofdstuk.” De grote vraag is welke financiële gevolgen excuses hebben, aangezien herstelbetalingen dan in de lijn der verwachting liggen.

In 2008 bezocht een Nederlandse premier voor het laatst Suriname, sindsdien zijn de verhouding vooral verziekt door het presidentschap van Bouterse van 2010 tot 2020. Ook de aanloop van het bezoek van Rutte verliep tumultueus omdat het Nederlandse kabinet geen zaken wil doen met vicepremier Brunswijk, die in Nederland is veroordeeld voor drugshandel.

Brunswijk vroeg zich in aanloop naar het bezoek provocerend af wie Rutte eigenlijk is. „Je krijgt het nooit helemaal zoals je het hebben wil”, zegt Rutte in reactie daarop. „Dat zal ongetwijfeld ook zo zijn vanuit Suriname naar Nederland. Maar als Brunswijk mij de hand schudt, dan schud ik die terug.” De premier zegt hem Brunswijk dan puur als vice-premier te zien. „Ik betoon mijn respect aan Suriname, de president en de keuze om hem vice-president te maken. Daar vind ik van alles van, maar dat is niet relevant. Want daar ga ik niet over.”