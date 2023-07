Premium Het beste van De Telegraaf

Expert: kom met één lijn Regels voor bellen in auto vaak onduidelijk: ’Telefoon tussen hoofddoek nou wel of niet verboden?’

AMSTERDAM - Bellen in de auto met een telefoon tussen je hoofddoek en je oor mag niet, bellen met een telefoon op schoot wel. Automobilisten weten soms niet meer wat nou wel en niet is toegestaan. „Het is onduidelijk en verwarrend”, zegt verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen.