Organisaties naar rechter voor strengere eisen aan Tata Steel

Stichting IJmondig, stichting Duinbehoud, stichting Schapenduinen en inwoners hebben zich aangesloten bij de zaak. Zij vinden de eisen in de vergunning te ruim. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) had de vergunning in 2021 aangescherpt, maar volgens de stichtingen voldoet de toezichthouder daarmee nog steeds niet aan het Schone Lucht Akkoord. Dat terwijl alle provincies zich hebben aangesloten bij dat akkoord.

De omgevingsdienst zegt ook wel scherpere eisen te willen, maar „de opgelegde waarde moet wel haalbaar zijn” om juridisch stand te houden. Zoals de grens nu is opgesteld, zegt de toezichthouder ook aan het akkoord te voldoen. Bovendien wijst de omgevingsdienst erop dat Tata Steel verplicht is om te onderzoeken hoe de uitstoot van zwaveldioxide verder omlaag kan. Zodra meer mogelijk is, zal de OD NZKG de vergunning wederom aanscherpen.

De rechtbank behandelt de zaak dinsdag inhoudelijk. De uitspraak volgt doorgaans na zes weken.