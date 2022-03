Kabinet: opvang van Oekraïense vluchtelingen is nationale crisis

Het activeren van de nationale crisisstructuur is vanochtend gebeurd in overleg met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). ,,Dit is een van de gevolgen van deze verschrikkelijke oorlog die Rusland voert met Oekraïne”, zegt premier Rutte. ,,Het is niet in te schatten hoeveel vluchtelingen naar Nederland komen. Het overgrote deel blijft in Polen. We gaan daarom praten over financiële steun aan Polen. Maar we moeten voorbereid zijn op meer vluchtelingen in Nederland, vandaar dat we nu de crisisstructuur activeren.”

Het dagelijkse overleg binnen het kabinet wordt geleid door minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid), zo laat Rutte weten. Op dit moment zijn er zo’n duizend Oekraïense vluchtelingen in Nederland.

Rutte: „De opvang van vluchtelingen is een complex vraagstuk. Mensen hoeven zich niet te melden in Ter Apel, ze hoeven geen asiel aan te vragen. Maar het gaat potentieel om zulke grote aantallen, dat het vraagt om een bredere afstemming als het gaat om zaken als huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs.”

De coronacrisis werd begin 2020 ook uitgeroepen tot nationale crisis. Dat gebeurde ook bij de watersnood in Limburg afgelopen zomer, de tramaanslag in Utrecht (2019), de orkaan Irma die Sint Maarten in 2017 teisterde en het neerhalen van MH17 (2014).

