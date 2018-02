Zwitserland draait geldkraan naar Oxfam dicht

Het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken eist „waterdichte opheldering van de gebeurtenissen”, aldus een woordvoerder. Bern heeft tussen 2013 en 2017 bijna 18 miljoen euro overgemaakt naar Oxfam.

Oxfam Groot-Brittannië publiceerde maandag het volledige interne rapport over het wangedrag. Medewerkers van Oxfam huurden in Haïti, tijdens de hulpoperatie na de verwoestende aardbeving, jonge prostituees in voor seksfeesten. Het rapport is in 2011 geschreven, na onderzoek in Haïti, volgend op meldingen van wantoestanden.