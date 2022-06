Russen moeten rivier over in Slag om Donbas: ’Eén van de moeilijkste operaties’

Premium Buitenland

15-jarige dronepiloot is held van Kiev; Russisch konvooi vernietigd

Een 15-jarige jongen heeft er in de begindagen van de oorlog in Oekraïne voor gezorgd dat een enorm Russisch konvooi dat op weg was naar Kiev vernietigd kon worden. Andrii Pokrasa gebruikte zijn drone om het Oekraïense leger de locatie van het konvooi door te geven, waarna de Oekraïnse artillerie ge...