Geen begin van reflectie op rol Kamer in toeslagenaffaire

De rituele wassing is volbracht. Het kabinet is gevallen. De bestuurlijke werkelijkheid is nog niet veranderd. De drie staatsorganen, uitvoerende macht, wetgevende macht en rechtsprekende macht (bestuursrechtspraak) hebben het ongekend onrecht veroorzaakt. Maar slechts één orgaan, de uitvoerende macht heeft zich aan de rituele wassing onderworpen. Het kabinet heeft zijn verantwoordelijkheid genomen. De staat der Nederlanden heeft echter gefaald. Verblind door de fraudebestrijding gedroeg de staat zich als een monsterlijke machine.