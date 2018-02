VVD Amstelveen kwaad op SP

Op de regionale televisie vertelde vluchteling Shafee Kswar dat hij het leven in Syrië makkelijker vond dan in Amstelveen. De reden: hij moest werken en op taalles terwijl zijn invalide vader geen hulp had, en zijn via gezinshereniging overgekomen broer en zus moesten op zoek naar werk. „Ze snappen niets van de brief, alleen dat ze nog geen uitkering krijgen”, staat in een heus zwartboek van de SP, met klachten van enkele andere statushouders over de opstelling van het bedrijf dat ze aan een baan moet helpen.

„Niemand dwingt hem in Amstelveen te blijven”, twitterde Raat gisteren boos. Het verhaal dat Kswar op tv vertelde was eenzijdig en vooral bedoeld om de gemeente Amstelveen als kwaaie pier neer te zetten, vindt hij. „In de ondersteuning van zorg thuis gaat niet altijd alles meteen goed, maar iedere burger krijgt hier waar hij recht op heeft.”

Dit soort knelpunten moet in zogenoemde keukentafelgesprekken worden opgelost. „Maar als mensen daarbij de hulp van de SP hulpdiensten inschakelen, dan lukt dat vaak zeer moeizaam. In de ogen van die partij is ieder mens ziek, zwak en misselijk, de socialisten schieten meteen in het hulpverlenerssyndroom, en alles wordt juridisch gemaakt.”

Zo waren er klachten dat mensen in de Hema te werk werden gesteld terwijl ze hun taalexamens nog niet hadden afgelegd. „Dan staan ze op de regeltjes. Maar in Amstelveen zeggen we: je kan in de winkel juist goed de taal oefenen.”

Sinds de SP vier jaar geleden in buurgemeente Amsterdam toetrad tot het college, krijgen Raat en zijn collega-wethouders vaker kritiek. „Daar houden ze zich gedeisd, in plaats daarvan moeten wij het ontgelden. Ze doen alsof het hier Sodom en Gomorra is.”

Marina Casadei van de SP is niet onder de indruk. „Als je ook maar een beetje kritiek hebt op de gemeente, staat het college meteen op zijn achterste benen.” Volgens haar zou wat meer uitleg van de regels aan de vluchtelingen al een hoop problemen oplossen.