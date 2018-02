Bezorgde Kamer wil uitleg over 'jihadpreek'

De Telegraaf meldde vorige week dat een imam in Hoorn in zijn vrijdagpreek het optreden van het Turkse leger in Noord-Syrië heeft verdedigd. Hij zou hebben betoogd dat Turkije er een heilige strijd voert. Nederland beziet de Turkse inval in het Koerdische Afrin juist met argusogen.

Koolmees liet eerder weten dat hij de zaak laat uitzoeken. Als Nederlandse moskeeën inderdaad verkondigen wat Turkije voorschrijft, dan vindt hij dat ,,ernstig''. De Nederlandse tak van de Turkse dienst voor Godsdienstzaken (Diyanet), waarbij de Hoornse moskee is aangesloten, stelt al twee jaar zelf zijn preken te schrijven.

De PVV wil niet alleen bespreken welke boodschap in moskeeën klinkt, maar ook de rol van Diyanet daarin. De partij kreeg steun van vrijwel de hele Kamer, inclusief DENK. Die partij, die veel aanhang heeft onder Turkse Nederlanders en doorgaans minder vreest voor beïnvloeding vanuit Turkije, hoopt in een debat ,,de waarheid echt naar boven te kunnen halen''.

Geen strafrechtelijk onderzoek

Justitie heeft de tekst van de preek gelezen en die geeft volgens hen geen aanleiding voor strafrechtelijk onderzoek. Burgemeester Jan Nieuwenburg van Hoorn heeft dat dinsdagavond aan de gemeenteraad laten weten.