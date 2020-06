Wolf uit de Alpen zwerft in zuidoosten van Brabant

De wolf uit de Alpen is een ander dier dan de zwerfwolf uit Duitsland, die vorige maand tientallen schapen aanviel in de omgeving van Heusden. Deze wolf is volgens BIJ12 ondertussen doorgelopen naar België.

DNA van de alpiene wolf is voor het eerst aangetroffen op dode schapen bij Boekel en Made. Daarna is het dier doorgelopen naar het zuidoosten van Brabant, waar hij sinds 28 maart sporen achterlaat. Hij heeft onder meer in Well, Nederweert, Sterksel en Heeze schapen gedood. Voor het eerst werd in Nederland ook een kalf gedood door deze wolf. Het dier kon dat kalf aanvallen, omdat een groepje kalveren in een afgelegen wei zonder wolfwerende hekken stond.

Wolvenkenners zijn blij dat een wolf uit de Frans-Italiaanse Alpen Nederland heeft bereikt. Tot nu toe kwamen alle wolven in Nederland uit roedels in Duitsland en Oost-Europa. Het is goed voor de genetische variatie dat er dieren uit heel andere populaties opduiken. In België zitten ook drie wolven van alpiene afkomst, aldus BIJ12.