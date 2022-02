Echtpaar ziet eigen dak loskomen: ’Ineens werd het donker in huis’

Premium Buitenland

Verdriet om stormdode Barrie (78) in België: ’Hij wilde een buurman helpen, maar de wind was te sterk’

Eunice maakte niet alleen in Nederland dodelijke slachtoffers, ook in België had de storm fatale gevolgen. Barrie Grant (78) overleefde het noodweer niet. De hevige wind sloeg hem van een boot in de jachthaven van het West-Vlaamse Ieper, terwijl hij een buurman hielp. „Barrie zou iedereen helpen, in...