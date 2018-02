Media dagvaarden EU om beschuldiging nepnieuws

De zaak dient op 14 maart voor de rechtbank in Amsterdam. De rechter moet bepalen of de website EUvsDisinfo.eu bijvoorbeeld het recht heeft om een artikel op de website van de regionale krant De Gelderlander te bestempelen tot ,,desinformatie''. Dat stuk ging over een persconferentie van de Russische fabrikant van BUK-raketten, die beweerde dat vlucht MH17 was neergehaald vanuit gebied dat door Oekraïense troepen werd gecontroleerd.

De Persgroep, waar De Gelderlander onder valt, sprak al eerder van een valse beschuldiging en eiste rectificatie. Maar de buitenlanddienst van de EU, die de website runt, bleef bij haar standpunt. Advocaat Jens van den Brink noemt dat in de dagvaarding verontrustend.

,,De Gelderlander wordt weggezet als 'disinforming outlet' simpelweg omdat zij verslag deed van een persconferentie van een partij die gelieerd is aan het Kremlin'', schrijft hij. ,,Alsof media uitsluitend het door de EU goedgekeurde standpunt behoren weer te geven.'' Het nieuwsbericht verscheen ook bij andere titels, zoals het AD en het Eindhovens Dagblad.

'Disinforming outlet' betekent ,,desinformerend medium''. Tegenwoordig staat het anders omschreven op de EU-site: ,,Medium waar de desinformatie in verscheen''. Een artikel van GeenStijl, over corruptie in Oekraïne, werd eerst gebrandmerkt als desinformatie, maar die beschuldiging werd zonder rectificatie weer ingetrokken.

De EU reageerde niet direct op een verzoek om een reactie.