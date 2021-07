Verdachten aangehouden op A4 na neerschieten De Vries

Lokale media melden op basis van beelden dat de vluchtauto bij de afrit Leidschendam werd klemgereden door meerdere eenheden. Dat gebeurde onder andere door een arrestatieteam, ondersteund door eenheden van de Koninklijke Marechaussee.

Volgens Crimesite was de auto die werd gestopt in Leidschendam van het zelfde merk en type dat in de buurt van de schietpartij gesignaleerd werd. Het zou gaan om een Renault Kadjar.

Bij de aanhouding werden automatische wapens op de verdachten gericht en werden de verdachten onder schot gehouden. De politie sloot daarop de weg af, om verder onderzoek te verrichten.

Een derde verdachte is aangehouden op „een locatie in Amsterdam”, aldus de korpschef. Dat zou in Amsterdam-Oost zijn geweest. Volgens Paauw heeft de op de A4 tot staan gebrachte auto de focus bij de politie. Of er een wapen in dat voertuig is gevonden, wilde Paauw niet zeggen.