Gratis geld met 'gekloonde' creditcards is sluwe oplichtingsmethode

Binnenland

Jumbo: in witwaszaak ondervraagde topman Frits van Eerd afwezig

Jumbo-topman Frits van Eerd is afwezig en het directieteam van de supermarktketen verzorgt de dagelijkse bedrijfsvoering van de supermarktketen. Dat meldt het bedrijf in een schriftelijke verklaring over het witwasonderzoek waarin Van Eerd werd ondervraagd.