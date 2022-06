Na nat pinksterweekend: ’Fraai juniweer op komst, tot wel 25 graden’

Het wisselvallige weer waar we al een tijdje mee te maken hebben houdt ook deze woensdag nog aan. Vanuit het zuidwesten trekt een regengebied over het land en op veel plaatsen valt weer flink wat regen.

Droger en zonniger, hoge zonkracht

Donderdag is een overgangsdag naar droger en zonniger weer. „Er is een mix van zon, wolken en vooral landinwaarts nog enkele buien. In de loop van de dag neemt het aantal buien af en breekt steeds vaker de zon door. De temperatuur loopt op naar 18 tot 21 graden met de hoogste temperaturen in het oosten en zuiden”, meldt Rico Schröder van Weeronline.

Vrijdag waait er een zuidwestenwind en daarmee wordt warmere lucht aangevoerd. Er zijn flinke perioden met zon en op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. Toch is een lokale bui niet helemaal uitgesloten. „De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden en het is dan ook heerlijk weer voor een wandeling of fietstocht. Ook is het prima toeven in de tuin of op een terras.”

Zomers weekend

In het weekend zijn er flinke zonnige perioden en is het over het algemeen droog. Toch is een lokale bui niet helemaal uitgesloten. „De temperatuur loopt verder op en komt uit op waarden tussen 20 en 25 graden. De hoogste temperaturen zijn voor het zuidoosten”, meldt Schröder. „Ook na het weekend lijkt het voorlopig aangenaam juniweer te blijven met temperaturen van 20 tot 24 graden.”