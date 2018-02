Lijden in de vrije jaren zeventig

Mensje van Keulen hield in de jaren zeventig een dagboek bij. Ter gelegenheid van haar zestigste verjaardag in 2006, werd het jaar 1976 onder de titel Alle dagen laat gepubliceerd. Nu, bijna twaalf jaar later, is er een vervolg, Neerslag van een huwelijk, een egodocument dat de jaren ’77-’79 bestrijkt. Van Keulens afhankelijke relatie met fotograaf en wetenschapper Lon komt eindelijk tot een eind als ze een nieuwe liefde vindt. Op 1 juni 1979 wordt haar zoon geboren.