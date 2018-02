Cocaïne in bloed overleden Haagse arrestant

Politieonderzoek op de Oude Dreef, waar een 39-jarige man is overleden na een incident waarbij de politie betrokken is geweest. De Rijksrecherche onderzoekt de dood. Ⓒ ANP

DEN HAAG - In het bloed van de 39-jarige Paul Selier, die begin deze maand overleed nadat hij hardhandig was gearresteerd in Waddinxveen, is cocaïne gevonden. Justitie in Den Haag bevestigt dat na berichtgeving door Omroep West. Maar over de invloed van het drugsgebruik kan een woordvoerster nog niets zeggen.