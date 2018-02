Zoon Doorman wil snel duidelijkheid over resten zeehelden

Theo Doorman Ⓒ Rias Immink

Chaam - Nabestaanden van de marinemensen die stierven tijdens de slag in de Javazee verkeerden weken in onzekerheid. Wanneer zouden stoffelijke resten die zijn begraven bij de havenstad Brondong worden geborgen? Nu er een doorbraak in de zaak lijkt te zijn, reageert Theo Doorman bijzonder opgelucht.