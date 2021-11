Toerist tijdens maken van selfie aangevallen nadat hij krokodil verwarde met plastic model

Dat meldt het Britse dagblad The Mirror. De toerist was met zijn familie in het Amaya View pretpark om zijn verjaardag te vieren toen hij in het zwembad klom om een selfie te nemen met wat hij dacht dat een levensecht model was van het koudbloedige roofdier. De 2 meter lange krokodil hapte naar zijn arm en sleurde hem in het water voor de ogen van zijn doodsbange familie.

Op beelden is te zien hoe Chipada om hulp schreeuwt terwijl de krokodil zijn tanden in zijn linkerarm zet. De man slaagde erin om los te komen van het beest. Zijn arm was nog redelijk intact.

Het personeel van het resort wikkelde zakdoeken om Nehemias’ armen en handen om het bloeden te stoppen, voordat hij met spoed naar het Northern Mindanao Medical Centre werd gebracht. Onderzoek wees uit dat hij botbreuken had opgelopen en acht wonden op zijn linkerarm en dijbeen die gehecht moesten worden. Door de kracht van de beet was er ook een krokodillentand van drie centimeter in zijn arm terechtgekomen. Meerdere operaties waren nodig om zijn botbreuken te herstellen.

Waarschuwingsborden

De familie van de man beschuldigde later het pretpark voor het niet plaatsen van waarschuwingsborden om weg te blijven van het dodelijke reptiel. Mercy Joy Chipada, de dochter van Chipada, zei: „Er waren geen waarschuwingsborden die ons waarschuwden om de leefruimte niet te betreden. Want als dat zo was, waren we nooit naar het park gegaan.”