Groot-Brittannië presenteert speciale Brexitmunt

Ongeveer drie miljoen van de munten zullen vanaf vrijdag worden uitgedeeld door banken, postkantoren en winkels, aldus de regering. Nog eens 7 miljoen andere exemplaren worden later in het jaar in omloop gebracht.

De minister van Financiën Sajid Javid kreeg zondag de eerste partij munten aangeboden. „Het verlaten van de Europese Unie is een keerpunt in onze geschiedenis en deze munt markeert het begin van dit nieuwe hoofdstuk”, zei hij.

Verzamelobject

De munt van 50 pence zou worden uitgegeven als een gelimiteerd verzamelobject op de oorspronkelijke EU-terugtrekkingsdatum van 29 maart. Maar de Brexit werd meerdere malen uitgesteld, omdat het parlement het niet eens kon worden over de terugtrekkingsovereenkomst waarover met de EU was onderhandeld. Javid gaf later opdracht tot productie van de munt met de inscriptie van de nieuwe deadline van 31 oktober. Toen die niet doorging moesten ongeveer een miljoen munten worden omgesmolten.

Bekijk ook: Bedrijfsleven somber op elitefeest in Davos

Bekijk ook: De Nederlandse economie is gebaat bij vrije handel