Groot verdriet om doden mestdrama Oostrum

De brandweer kreeg om twee uur de melding dat het tweetal vermist was. Volgens familieleden was het tweetal aan het werk in de gierkelder, maar kon er geen contact met ze worden gemaakt.

Brandweerlieden hebben de lichamen van de slachtoffers vervolgens alleen nog maar uit de kelder kunnen halen en de familieleden kunnen meedelen dat alle hulp te laat is.

In de uren daarna is een af en aan rijden van auto’s met familie en vrienden bij de varkenshouderij aan de Zomp in het buitengebied bij Venray. Ze hebben allemaal al gehoord van het drama. Dat leidt tot emotionele reacties. Mensen vallen elkaar huilend in de armen. Meer familie en vrienden arriveren en laten hun tranen de vrije loop, terwijl de media op afstand worden gehouden. Veel aangeslagen hulpverleners kunnen niet meer doen dan onverrichter zake te vertrekken.

Raadsel

Wat er gebeurd is met de mannen, is vooralsnog een raadsel. Bij de boerderij staat een tractor met aanhanger met slangen naar beneden. Mogelijk hebben de mannen mest willen storten. Bekend is dat wanneer mest overgepompt wordt, er grote hoeveelheden mestgassen vrijkomen. Bij kleine hoeveelheden stinkt het gas, bij grote hoeveelheden niet omdat de reukzenuw verlamt. Mensen kunnen snel het bewustzijn verliezen en in de mestkelder vallen.

De politie en de arbeidsinspectie stellen een onderzoek in naar het dramatische ongeval.