Duizenden gelovige moslims naar Hagia Sophia

De stap werd werelwijd door politieke en religieuze leiders betreurd. Paus Franciscus liet weten „gepijnigd” te zijn door de beslissing en ook de Russische orthodoxe kerk, de grootste orthodoxe gemeenschap ter wereld, sprak er zijn treurnis over uit. De Unesco kondigde aan de status van de Hagia Sophia op de Werelderfgoedlijst opnieuw in overweging te nemen.

Ali Yerlikaya, de gouverneur van Istanbul , riep de gelovigen donderdag op „een mondkapje, een gebedskleedje, geduld en begrip” mee te nemen voor het eerste vrijdaggebed. Er zal voorlopig slechts plaats zijn voor duizend gelovigen. De Hagia Sophia blijft toegankelijk voor niet-moslims en buitenlandse bezoekers, zo liet president Erdogan weten. De president zal het vrijdaggebed bijwonen.

Moslims maken zich op om buiten te bidden. In de Hagia Sophia is slechts plaats voor duizend gelovigen. Ⓒ EPA

De Hagia Sophia werd in het 537 door de Byzantijnse keizer Justianus als orthodox-christelijke kerk gebouwd. Nadat de Ottomaanse sultan Mehmed II Constantinopel in 1453 veroverde, werd de kerk tot moskee gemaakt. Daar kwam in 1934 een einde aan toen Kemal Atatürk, de oprichter van de moderne Turkse staat, de Hagia Sophia in een museum veranderde. Het monument is met jaarlijks 3,7 miljoen bezoekers een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Turkije.