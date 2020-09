’Politiemol’ had Encrochat-telefoon

Dat bleek dinsdagochtend in de rechtbank Utrecht bij een eerste zitting rond K., die de onderwereld tegen betaling voorzien zou hebben van vertrouwelijke informatie. Begin juli maakten OM en politie bekend dat er 22 miljoen berichten tussen criminelen zijn onderschept na een maandenlang onderzoek naar versleutelde communicatie via de dienst Encrochat. De opsporingsdiensten konden letterlijk meelezen met criminelen. Er worden honderden arrestaties verricht in Europa, drugslabs opgerold en talloze geweldsdelicten voorkomen. Het onderzoek leverde een schat aan informatie op.

Het OM maakte dinsdag bekend dat bij Orm K. zo’n Encrochat-toestel is aangetroffen. De enorme berg aan data wordt nu onderzocht. Of Encrochat-berichten hebben geleid tot de arrestatie van Orm K., is niet duidelijk. Het OM heeft hierover niets gezegd.

De officier zei ook dat in het onderzoek naar Orm K. wordt gekeken naar beschietingen van panden in Rotterdam in mei dit jaar. Mogelijk, zo zei de officier, wordt de tenlastelegging van K. uitgebreid met medeplichtigheid aan deze beschietingen.

Op 10 november dient een nieuwe zitting rond Orm K. Het is opnieuw een pro-formazitting. In december wordt de zaak inhoudelijk behandeld.