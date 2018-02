Schaatsenslijpers, zoals Edwin Steijn van Oomssport in De Uithof in Den Haag, kunnen komende dagen hun hart ophalen. Ⓒ ANP

Amsterdam - Het wordt berekoud in ons land met begin volgende week temperaturen van wel 15 graden onder nul. Dat betekent dat de schaatsen weer uit het vet kunnen, want de ijslaag op ondiepe slootjes kan groeien tot een centimeter of tien dikte.