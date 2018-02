'Duizenden gezinnen Syrische rebellenenclave ondergronds'

Het rebellenbolwerk, dat ten oosten ligt van hoofdstad Damascus, wordt geregeld zwaar onder vuur genomen door regeringstroepen. Ⓒ EPA

DAMASCUS - Door de aanhoudende bombardementen op de Syrische rebellenenclave Oost-Ghouta verkeren duizenden gezinnen in levensgevaar. Dat stelt hulporganisatie Save the Children, nadat in 24 uur tijd zo'n honderd mensen om het leven zouden zijn gekomen. ,,Lokale hulpverleners vertellen over 4100 gezinnen die zich schuil houden in een netwerk van ondergrondse kelders en schuilplaatsen.''