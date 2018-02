'Bedenkmuseum' onder Muur van Mussert

De Muur van Mussert is het enige overgebleven bouwwerk van de NSB, de Nederlandse partij die in de Tweede Wereldoorlog collaboreerde met de Duitse bezetter. NSB-leider Anton Mussert hield er toespraken. Vele duizenden NSB-leden kwamen er elk jaar bijeen. Van het nationaalsocialistische complex is nu alleen nog de enorme muur en een deel van het amfitheater over.

De muur staat op particulier terrein. De eigenaar wil de restanten slopen om zijn camping De Goudsberg te kunnen opknappen. Historici en erfgoeddeskundigen willen het erfgoed juist behouden. Het Rijk schuift een beslissing over een erfgoedstatus al jaren voor zich uit. Ede vindt dat behoud van de muur een rijkszaak is, maar beslist volgende week of de restanten een tijdelijke gemeentelijke monumentenstatus krijgen. Als dat niet gebeurt, vervalt de bescherming en mag de eigenaar meteen gaan slopen, want daarvoor heeft hij al een vergunning.

De ontwerpwedstrijd voor studenten is vorig jaar uitgeschreven om te peilen of jongeren een toekomst zien voor het ,,ongemakkelijke en betwiste erfgoed.'' Zestien plannen haalden de eindronde. De jury noemt de inzending van Abelen ,,vernieuwend en gedurfd. Het toont de sfeer van bedruktheid.'' Volgens juryvoorzitter Roel During van Wageningen Universiteit en Researchcentrum worden ook elementen uit andere inzendingen verwerkt, als de muur behouden blijft.