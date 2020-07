Grote hoeveelheid munitie en mortieren gevonden in Venlo

De EOD heeft de komende dagen nodig om het wapentuig veilig af te kunnen voeren, maakte de politie dinsdagavond bekend. Het terrein is inmiddels helemaal doorzocht. Ook werden zaterdag woningen van functionarissen van het bedrijf doorzocht. Daarbij nam de politie ongeveer vier ton aan contant geld, een Porsche en een Maserati in beslag.

De bedrijfsvoering van het bedrijf is stilgelegd. Het onderzoek naar het bedrijf wordt uitgevoerd door FIOD, politie, een speciaal zoekteam van Defensie, de gemeente Venlo en het Openbaar Ministerie. Justitie verwacht woensdag meer te kunnen zeggen over wat er tijdens de invallen is gevonden.