Trio blijft vastzitten voor doodschieten ’Lau’ (22) na ruzie over twee lachgasflessen

Het OM verdenkt Hamid B. (28) uit Amsterdam, Jahmal N. (20) uit Krommenie en Justin D. (21) uit Assendelft van moord dan wel doodslag in vereniging. Het trio ontkent. Hun advocaten vroegen de rechtbank woensdag het voorarrest van hun cliënten op te heffen. Volgens de raadsmannen is het onduidelijk wat er met Bronne is gebeurd en zijn de vermeende bewijzen tegen hun cliënten te mager, maar ze kregen donderdag van de rechtbank in Amsterdam te horen dat hun verdachten vast blijven zitten.

Lachgasflessen

Het Openbaar Ministerie vermoedt dat Bronne is doodgeschoten na een ruzie om twee lachgasflessen en een geldbedrag van 20 euro. Het slachtoffer met de bijnaam ’Lau’ is met een mondschot in het hoofd geschoten en werd achtergelaten in een sloot langs de Nico Broekhuysenweg in Amsterdam Nieuw-West. Daar vond een voorbijganger het lichaam op vrijdag 12 maart. De verdachten bevonden zich toen in een hotel in Antwerpen, waar ze volgens het OM hun bevuilde kleren gingen wassen in een wasserette.

Het is niet bekend wie het dodelijke schot heeft gelost. De verdachten beroepen zich op hun zwijgrecht. Volgens de officier van justitie weten de drie wat er is gebeurd, daarom houdt het OM ze alle drie verantwoordelijk voor de dood van Bronne.

De volgende inleidende zitting is op 27 augustus.