Berenjacht helpt kinderen coronacrisis door

Inspiratie voor de zogenoemde berenjacht zou het boek ’We gaan op berenjacht’ van Michael Rosen en Helen Oxenbury zijn. „Om in deze tijden de kleintjes te kunnen vermaken, nodigen wij zo veel mogelijk mensen uit om knuffelberen voor het raam te zetten. Mensen die met hun kinderen naar buiten gaan, hebben hierdoor een leuke afleiding: de berenjacht! Zoek de beren!”, zo is te lezen in de Facebookgroep.

Wel wordt deelnemers op het hart gedrukt om de anderhalve meter afstand goed in de gaten te houden. „Natuurlijk moeten we voor de jagers wel opletten dat het niet te druk wordt en dat iedereen voldoende afstand houdt, daar gaan we samen op letten, toch?”

Er is een online kaartje gemaakt zodat mensen hun beertje kunnen aanmelden en anderen kunnen zien in welke buurten ze te vinden zijn.

Op sociale media verschijnen inmiddels steeds meer foto’s van mensen die een knuffelbeer in de vensterbank geplaatst hebben.