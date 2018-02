Minister: eerst Kamer inlichten en dan de pers

De Kamer vroeg de Raad van State, de belangrijkste adviseur van regering en parlement, om nog eens toe te lichten of de raad inderdaad vindt dat het kabinet een referendum over de afschaffing van het referendum mag blokkeren. Dat het kabinet dat advies eerder met de pers deelde dan met de Kamer, was tegen het zere been van SP'er Ronald van Raak. Hij eiste uitleg en excuses.

Van Raak vroeg zich af of journalisten meteen ook zijn bestookt met ,,propaganda''. Bovendien hoort het kabinet volgens hem te allen tijde eerst de Kamer te informeren.

Dat laatste klopt, aldus Ollongren. Wel wijst ze erop dat het slechts om ,,13 minuten'' informatievoorsprong ging.