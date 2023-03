Premium Het beste van De Telegraaf

Thuiszorgaanbieders ’moeten dagelijks zorg weigeren’ Thuis sterven voor terminaal zieke patiënten steeds moeilijker

Door Renate Curfs

Reem (87) verkeert in zijn laatste levensdagen en wil graag thuis sterven. Ⓒ Rene Oudshoorn

Amsterdam - Voor terminaal zieke patiënten wordt thuis sterven steeds moeilijker. Dat zegt beroepsvereniging Verzorgenden en Verpleegkundigen V&VN. Verpleegkundigen in het ziekenhuis krijgen de benodigde thuiszorg voor mensen niet meer geregeld. Daardoor kunnen patiënten niet naar huis, maar moeten ze tegen hun wens in overlijden in het ziekenhuis, het verpleeghuis of het hospice.