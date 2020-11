Paul Verhoeven blikt terug op Total Recall: ’Sociaal gezien heb ik veel van Arnold geleerd’

Paul Verhoeven (82) reageert nuchter op het eerbetoon dat hem volgend jaar in Eye wacht. „Het raakt me niet heel persoonlijk.” Ⓒ ANP / HH

Donderdag brengt Eye Filmmuseum een digitaal opgepoetste versie van Total Recall (1990) uit, waarmee Paul Verhoeven in Hollywood zijn tweede grote succes boekte. Vanuit zijn villa in Den Haag blikt de 82-jarige regisseur telefonisch terug op het maken van de – voor die tijd – peperdure film én zijn ervaringen met hoofdrolspeler Arnold Schwarzenegger. „Werken met hem was fantastisch.”