Zwangere vrouw doodgeschoten, doktoren redden baby

De 35-jarige Stacy Jones werd gevonden in het zuiden van de stad. Ze had twee schotwonden in haar hoofd, zo schrijft Fox. Mevrouw Jones werd door de politie op een veranda aangetroffen. Ze was op dat moment buiten bewustzijn.

De zwangere vrouw werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar ze later overleed. Artsen van het University of Chicago Medical Center wisten haar kind toch met succes ter wereld te brengen.

Het kindje verkeert in kritieke toestand en werd overgebracht naar een ander ziekenhuis. De politie is nog op zoek naar de schutter. Er is nog geen enkele verdachte aangehouden.