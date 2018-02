Politie schiet overvaller supermarkt neer in Vlaardingen

Hulpdiensten arriveren voor de neergeschoten overvaller. Ⓒ GinoPress

VLAARDINGEN - De politie heeft in Vlaardingen een verdachte van een overval neergeschoten. Hij wilde niet luisteren en reageerde niet op een waarschuwingsschot, vertelde een woordvoerster van de politie. De achttienjarige man uit Vlaardingen werd in zijn onderbeen geraakt en is naar het ziekenhuis gebracht. Zijn zestienjarige metgezel, eveneens een Vlaardinger, gaf zich vervolgens ook over.