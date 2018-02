Baudet dient motie van wantrouwen in tegen Ollongren

De Kamer debatteerde vanavond opnieuw over het afschaffen van het raadgevend referendum. De Kamerleden uit de oppositie richtten zich, net als vorige week, vooral op D66 en minister Kajsa Ollongren die ook van D66-huize is. „Deze intrekkingswet is één grote motie van wantrouwen van de elites tegen het volk”, zei PVV-Kamerlid Bosma. 50Plus-voorman Krol: „De Eerste Kamer is belangrijk, de Tweede Kamer is belangrijk, maar de huiskamer is het allerbelangrijkst. Deze coalitie en de minister zeggen tegen de mensen in de huiskamer: ’mond houden’.”

De gehele oppositie maakte in het debat een gezamenlijke vuist: de partijen willen dat er een referendum gehouden kan worden over het afschaffen van het raadgevend referendum. Het kabinet en de coalitie willen daar echter niet aan. Bovendien worden die gesteund door de Raad van State: juridisch hoeft de intrekkingswet niet per se referendabel te zijn. Wel of geen referendum over het referendum is dus aan de politiek.

D66-Kamerlid Rob Jetten kreeg opnieuw veel kritiek in het debat omdat uitgerekend zijn partij, die altijd fel voorstander van referenda was, het raadgevend referendum nu de nek om draait. Jetten blijft er echter bij dat zijn partij op termijn wel een bindend referendum wil, maar dat het raadgevend referendum als instrument tegenvalt.

De D66’er hintte er ditmaal wel op dat vooral ándere coalitiepartijen de afschaffing van het referendum hadden bepleit tijdens de formatie en dat zijn partij er niet om stond te springen. „Wij stonden niet vooraan om dat op de agenda van de formatietafel te zetten.” Critici binnen D66, zoals Boris van der Ham, vinden dat de partij maar beter kan zeggen dat het punt helaas in de onderhandelingen is verloren. Dat zou voor D66’ers beter te slikken zijn dan de opstelling van vorige week. Vorige week omarmde D66 namelijk, tot zijn ergernis, zelf passioneel de argumenten voor afschaffing van het referendum. Alsof D66 altijd al graag van deze volksraadpleging af wilde.

Andere coalitiepartijen blijven de afschaffing van het referendum fel verdedigen. Zo vindt de VVD dat het raadgevend referendum „een middel is om oppositie te voeren en niet om de democratie te verbeteren”. Volgens die coalitiepartijen werkt de democratie beter als gekozen volksvertegenwoordigers afwegingen maken, de zogenoemde representatieve democratie. De SP zegt echter dat het referendum juist ’de kroon op de representatieve democratie’ is omdat de burger daarmee de volksvertegenwoordiger kan terugfluiten als die niet doet wat de kiezer eigenlijk wil.

Minister Ollongren bleef het afschaffen van het referendum ook verdedigen. „Dit is een imperfect instrument.” Meerdere oppositiepartijen snappen echter niet waarom het raadgevend referendum dan niet wordt aangepast, in plaats van totaal afgeschaft.

Baudet nam, na een standje van Kamervoorzitter Arib, zijn eerdere woorden terug. Hij zei plots ’de sluipmoordenaar van de democratie’ geen parlementair taalgebruik te vinden.