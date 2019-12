Grote brand in voormalig gemeentehuis Obdam

Het pand dat in 1875 is gebouwd, is op dit moment in gebruik als woonhuis. De bewoner is er uit. De brandweer houdt een naastgelegen verzorgingshuis extra goed in de gaten.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik