Monumentaal pand Obdam stort gedeeltelijk in

De brandweer vreesde dat het vuur zou overslaan naar naastgelegen panden, maar even na 19.30 uur liet de veiligheidsregio weten dat er geen dreiging meer was voor het naastgelegen verzorgingshuis. Bewoners, die eerder uit voorzorg hun kamer moesten verlaten, kunnen weer terugkeren.

De brand veroorzaakte veel rook en mensen in de wijde omgeving werd gevraagd ramen en deuren gesloten te houden en uit de rook te blijven.

Het pand is een rijksmonument en in 1875 gebouwd. Het staat aan de Dorpsstraat in de Noord-Hollandse plaats en is in gebruik als woonhuis. De bewoner is er veilig uitgekomen.