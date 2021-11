RIVM: Coronavariant omicron vermoedelijk in Nederland aangetroffen

Ⓒ ANP/HH

Schiphol - De nieuwe coronavariant omicron is vermoedelijk in Nederland aangetroffen. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De variant is met 95 procent zekerheid aangetroffen bij meerdere passagiers die vrijdag op een van de vluchten vanuit Zuid-Afrika reisden.