Verspreiden opruiende anti-PKK-boeken niet strafbaar

Afgelopen weekend werden de 190-pagina dikke boeken van de hand van de Turkse prediker Adnan Oktar door brievenbussen in Twente gegooid. Een paar weken terug werden de boeken in forse oplages door de bus geworpen in een hele reeks Nederlandse steden.

Veel Telegraaf-lezers reageerden verbolgen op de ongewenste propaganda tegen de Koerdische PKK. „Ik vind het erg vreemd dat dit zo maar kan in Nederland”, schreef een ontvanger van het boek ’De verraderlijkheid en wreedheid van de PKK’, waarin en passant ook nog de evolutietheorie wordt ontkend.

Hoeveel boeken precies zijn verspreid in Nederland in de afgelopen weken, is niet bekend. Ook is onduidelijk wie erachter zit. Een woordvoerder van de politie laat weten dat ook na afgelopen weekend een enkeling melding deed bij de politie van de ongewenste post. Maar sprake van opruiing of een ander strafbaar feit is er niet. „Dat is de conclusie van het OM en daar sluiten we ons bij aan.”

Opvallend is dat drie mannen die worden verdacht van het huis-aan-huis verspreiden van homofobe flyers in Amsterdam-West in 2016 wel vervolgd worden voor groepsbelediging, aanzetten tot discriminatie en het verspreiden van discriminerende uitingen. Ook die flyers passen naadloos in het gedachtengoed van Harun Yahya. Wanneer het drietal voor moet komen, is nog niet duidelijk.