Verhit debat: Baudet slikt 'sluipmoordenaar democratie' in

Baudet nam daarop zijn woorden terug, want de omschrijving is ,,onparlementair taalgebruik'', gaf hij toe. Wel zegde hij het vertrouwen in Ollongren op, maar zijn motie van wantrouwen lijkt op weinig bijval te kunnen rekenen.

