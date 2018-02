Containerterminals Rotterdam plat door storing

De Euromax Terminal Rotterdam, ECT, op de Maasvlakte. Ⓒ ANP

ROTTERDAM - De containerterminals van het bedrijf ECT in het Rotterdamse havengebied liggen plat. Oorzaak is een computerstoring, bevestigt een woordvoerder. De storing begon dinsdagmiddag. ,,We weten hoe het komt en hopen dat het binnen een paar uur is opgelost'', zei hij.