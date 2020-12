Britse koningin Elizabeth II krijgt ’binnen een paar weken’ vaccin

Ⓒ ANP/HH

LONDEN - De Britse koningin Elizabeth II zal binnen enkele weken het coronavaccin krijgen toegediend. Volgens de Britse tabloid The Mail on Sunday krijgen de koningin (94) en haar echtgenoot prins Philip (99) de prik vanwege hun hoge leeftijd al in een vroeg stadium en zullen ze geen voorkeursbehandeling ontvangen.